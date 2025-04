Flamengo volta ao Maracanã na Libertadores com retrospecto dominante

O Flamengo volta a jogar no Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira (10), quando enfrenta o Central Córdoba, da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos. Apesar de a última lembrança no estádio pela competição ter sido uma derrota por 1 a 0 para o Peñarol, nas quartas de final do ano passado, o desempenho do time no Maracanã, em jogos de Libertadores, tem sido altamente positivo nos últimos anos.

Antes daquele tropeço, o Rubro-Negro acumulava uma sequência de 17 vitórias seguidas como mandante no torneio continental. Nesse período, o time marcou 49 gols e sofreu apenas sete.

Além disso, o Flamengo ficou cinco temporadas seguidas sem perder em casa pela Libertadores. Curiosamente, o último revés antes da derrota em 2024 também foi para o Peñarol, ainda na fase de grupos de 2019, ano em que o clube conquistou o título da competição.

De 2019 até agora, o Flamengo disputou 31 partidas da Libertadores no Maracanã, com 26 vitórias, três empates e duas derrotas. Ao todo, 84 gols marcados e 19 sofridos, o que representa um aproveitamento de 87% como mandante.

Além do Central Córdoba, o Flamengo ainda receberá LDU e Deportivo Táchira no Maracanã nesta fase de grupos.

Por fim, considerando todas as competições, o time não perde em casa desde outubro do ano passado. Na ocasião, acabou sendo superado pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro.

