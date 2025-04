NBB: Brasília perde para o Flamengo no último jogo em casa antes dos playoffs

Derrota para o Flamengo deixa o Brasília sem vencer há três jogos pouco antes do início dos playoffs do NBB - (crédito: Diller Abreu/Agência CEUB)

Em noite com clima de playoffs e recorde de público da temporada, o Brasília encerrou os jogos em casa de forma amarga e perdeu a terceira partida consecutiva, desta vez para o Flamengo, por 79 x 88, nesta terça-feira (8/4), no ginásio Nilson Nelson. Diante de 6.037 torcedores, a maior marca da liga na edição 2024/25, o time candango jogou bem, mas não conseguiu a recuperação após sair atrás do placar e ampliou a má fase na reta final antes do mata-mata.

O cestinha da noite foi Anton Cook, que anotou 23 pontos e manteve a equipe da casa viva até o fim, mas, além dele, apenas Davis Nesbitt superou a marca de dez pontos, com 15. Do outro lado, o argentino Franco Balbi somou 17 pontos em apenas 13 minutos de quadra, apoiado por mais 17 do pivô Ruan e 13 do ala estadunidense Shaq Johnson Sr.

“A gente está em um momento ruim no campeonato. Ainda não conseguimos pegar o Flamengo do jeito que queríamos, mas temos confiança de que vamos pegar eles nos playoffs. Sabemos da qualidade de quem estamos enfrentamos, mas precisamos ser mais físicos, fazer valer nosso mando de quadra para não ficar correndo atrás o tempo inteiro, porque assim é mais difícil”, contou ao Correio o ala Pedro Mendonça.



Desta vez, a falta de calibragem nas bolas de três pontos não justifica a derrota, já que a equipe converteu 47% das tentativas. Porém, atrás do placar desde o primeiro minuto, a equipe candanga, desfalcada do técnico Dedé Barbosa, suspenso, esbarrou na experiência do adversário, que soube controlar o ritmo do jogo e administrar a vantagem criada cedo.

Com o resultado, o Brasília continua na quarta colocação, dono de 19 vitórias e 12 derrotas. No entanto, o Bauru encostou no retrovisor, com um triunfo a menos que os brasilienses e o mesmo número de reveses. A vantagem dos representantes do Distrito Federal é no saldo de pontos, com 48 contra 8 dos paulistas. Já o Flamengo segue isolado na segunda posição, mas ainda distante do líder Minas.

“Vamos continuar trabalhando. Sabemos das coisas que erramos e temos que olhar para nosso próprio umbigo para entender o que precisa melhor para as próximas duas partidas que faltam. Queremos garantir um lugar no top-4 e chegar firma nos playoffs, porque será outro playoffs”, acrescentou Pedro.

Depois da última partida em casa, o Brasília terá outros dois compromissos para encerrar a temporada, contra Paulistano (17/4) e São Paulo (19/4). O time candango ainda aguarda a definição do adversário no retorno aos playoffs após seis anos.



O jogo

A partida começou com disputa dentro de quadra e nas arquibancadas. Apesar de ser visitante, a torcida do Flamengo era maioria do ginásio e vibrou quando o time abriu 0 x 7 nos minutos iniciais. Essa vantagem deu o tom da primeira metade do jogo. O Brasília tentava encostar, mas logo o rubro-negro abria novamente.

A situação mudou no segundo quarto, quando os cariocas, liderados por 9 pontos de Balbi, dispararam. O golpe final foi uma cesta de três de Johnson Sr próximo ao estouro do cronômetro para colocar o Flamengo na frente por 27 x 43.

Com a mão quente na volta do intervalo, o Brasília conseguiu diminuir o prejuízo, com 16 pontos da dupla Cook e Nesbitt, oito de cada, respectivamente. O clima esquentou de vez no último quarto, relembrando os clássicos entre as equipes nas finais do NBB há mais de uma década.

Os candangos encostaram no placar novamente nas mãos de Cook, mas pararam na experiência do Flamengo. Com 8 pontos do veterano Jhonatan e mais sete de Alexey Borges, o rubro-negro jogou um balde de água fria na recuperação brasiliense e garantiu a vitória por 79 x 88.