Arezo enxerga evolução do Grêmio, mas destaca: ‘Temos que melhorar na efetividade’

Arezo abriu o placar para o Grêmio, que venceu o Atlético Grau por 2 a 0 nesta terça-feira (8), em Porto Alegre, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Assim, o Tricolor subiu para a primeira colocação da tabela e segue 100% no torneio. Após a partida, o atacante analisou o desempenho da equipe.

“Uma atuação melhor, claramente temos que melhorar na efetividade, poderíamos ter feito mais gols claramente. Mas ter ganhado nos dá tranquilidade, corrigir ganhando é importante”, iniciou o jogador.

“Temos muitas coisas para seguir corrigindo. Estamos em um processo de trabalho, seguimos treinando a ideia do treinador, que é o mais importante. Passa também por ser efetivo, se conseguimos os gols fica mais fácil”, analisou Arezo, atacante do Grêmio.

Pela segunda rodada da Sul-Americana, o Imortal enfrenta o Godoy Cruz no dia 24 de abril, às 19h (de Brasília), na Argentina. Antes, porém, tem agenda cheia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (13), aliás, enfrenta o Flamengo às 17h30, em Porto Alegre, pela terceira rodada do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.