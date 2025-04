Atlético x Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. A Raposa, invicta no campeonato, está na liderança da tabela, com 10 pontos. Por outro lado, o Galo ocupa a 12ª colocação, somando cinco pontos. O clássico, aliás, será realizado com portões fechados ao público por ausência de laudos técnicos. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Galotv/H2bet e da TV Cruzeiro, ambas no Youtube.

Como chega o Atlético-MG

O Galo conquistou sua primeira vitória no torneio na última quarta-feira (2), quando bateu o Bahia por 3 a 1 em casa. Antes disso, então, perdeu na estreia para o Fluminense e empatou os dois confrontos seguintes, contra o Santos e Grêmio. Agora, pela quinta rodada, quer seguir aproveitando o fator casa para conquistar mais uma vitória.

Na partida, aliás, o Alvinegro terá o retorno do técnico Leandro Zago no comando da equipe. O treinador esteve à frente do time mineiro sub-20 em 2019 e 2020. Os desfalques do Galo para a partida são o zagueiro Renan e o atacante João Rafael, ambos lesionados.

Como chega o Cruzeiro

Invicto e líder do campeonato, o Cabuloso conquistou três vitórias consecutivas desde a estreia – contra Fortaleza, Vasco e América-MG. Na última rodada, porém, ficou no empate com o Red Bull Bragantino fora de casa, com o placar de 3 a 3.

Para o importante duelo fora de casa, a Raposa chega bastante desfalcada. Afinal, Kauã Prates, Vitor Hugo e Felipe Morais segue com a Seleção Brasileira Sub-17. Navarro e Gustavo Zago estão em tratamento de lesões. Por fim, o zagueiro William e o atacante Ruan Índio estão seguindo cronograma para transição física.

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

Brasileirão Sub-20 – 5ª rodada

Data e Horário: 09/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova) – Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Lucas Souza, Iván Román e Pedro Oliveira; Zé Phelipe, Eric e Índio; Geovane, Ryan e Louback. Técnico: Leandro Zago

CRUZEIRO: Marcelo; Nicolas, Kaiquy Luiz, Bruno Alves, Murilo, Kelvin, Baptistella, Lucas Belucco; Rayan Lelis, Rhuan Gabriel e Kaique Kenji. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes

Auxiliares: Bernardo de Souza Padua e Rodney Faria Lima

