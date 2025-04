Matheuzinho valoriza ponto na Colômbia e cita maratona do Corinthians

Autor do gol que definiu o empate do Corinthians por 1 a 1 com o América de Cali na noite desta terça-feira (8), pela segunda rodada da Sul-Americana, Matheuzinho fez questão de valorizar o ponto somado na Colômbia. O lateral-direito ressaltou, ainda, as dificuldades que a equipe enfrenta em razão da maratona de jogos.

“É sempre bom fazer isso no contexto que estava a partida, que eles estavam ganhando, e conseguir esse empate foi muito importante. A gente está numa sequência muito grande de jogos, uma viagem muito longa, muito difícil”, disse após a partida ao ‘SBT’.

“Mesmo o Corinthians dando melhor suporte possível, o cansaço bate. A gente tem que estar inteiro para que a gente dê o nosso melhor. Estou muito feliz. É claro que queria muita vitória, mas valorizar esse empate que é muito difícil chegar aqui e arrancar e arrancar um empate no campo dos caras”, acrescentou.

Matheuzinho: foco em evolução

Titular incontestável da lateral direita após a saída de Fagner, o camisa 2 vive boa fase no Corinthians e tratou de agradecer pela confiança e oportunidades que passou a receber em 2025.

“Estou vivendo uma reviravolta muito grande. No meio do ano passado para cá eu me reencontrei na melhor forma como jogador, como pessoa também. Estou muito feliz e agradeço o Corinthians pela oportunidade. Agradeço os companheiros que estão me ajudando. Estou em momento muito bom da minha carreira”, destacou.

“Espero que eu possa continuar em evolução para que eu possa ajudar cada vez mais os Corinthians e que a gente chegue a lugares mais altos. Principalmente meu pai, minha mãe, meus irmãos e a minha família toda. Acho que sem eles eu não estaria aqui. É claro, eles são o pilar principal da minha vida. Então dedico esse gol a eles, principalmente”, encerrou.

