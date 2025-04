Yuri Alberto: ‘Estava acordado que eu jogaria apenas 30 minutos’

Yuri Alberto entra no segundo tempo no emoate em 1 a 1 com o América de Cali - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Yuri Alberto começou no banco no duelo desta terça-feira,8/4, entre Corinthians e América de Cali, na Colômbia, pelo Grupo C da Sul-Americana. O goleador entrou aos 16 minutos da etapa final e ajudou a mudar a cara do time, que perdia por 1 a 0 e não tinha força ofensiva. Porém, com ele e Carrillo,que também foi a campo aos 16 minitos, o Timão pressionou e conseguiu o empate, 1 a 1. Após a partida, Yuri Alberto disse que estava previsto que ele jogasse apenas alguns minutos.

“Vinha de 11 jogos seguidos e no sábado temos o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Assim, estava acordado que eu jogaria de 30 a 35 minutos”, explicou o atacante.

Yuri Alberto e a força do elenco

O atacante celebrou o empate, um ponto importante para um time que, na estreia, perdeu em casa para o Huracán e fez um bom jogo mesmo começando com oito reservas.

“Temos de enaltecer a força do nosso elenco. Conseguimos manter um bom nível e conquistamos um ponto importante. Para nós, esse ponto tem grande importância, mas fomos resilientes para sair com o empate. Queríamos vencer, mas esse empate foi bom”, disse eYuri Alberto complementando:

“Quem jogou nos representou muito bem. Foi um jogo difícil, mas seguimos fortes para os próximos jogos importantes. Entre os jogadores, houve uma grande força de equipe.”

Como foi América x Corinthians

Neste 1 a 1 Luis Ramos marcou para os donos da casa no primeiro tempo. Matheuzinho empatou na etapa final, depois que o treinador Ramón Díaz colocou três titulares e melhorou o time.

A situação do Corinthians segue complicada no Grupo C, já que tem um ponto. O América, com quatro pontos, é o líder, mas pode ser ultrapassado pelo Huracán. O time argentino, que venceu o Timão em São Paulo na estreia, recebe o Racing uruguaio, que tem zero ponto, nesta quarta-feira.

