Nacional-URU x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nacional-URU e Bahia fazem, às 19h, um duelo de tricolores em Montevidéu, nesta quarta-feira (9), no Parque Central. E o confronto tem grande significado para os dois lados, já que ambos não venceram seus compromissos de estreia pelo Grupo F da Copa Libertadores. O Bolso perdeu para o Atlético Nacional por 3 a 0, em Medelín, na Colômbia. Já em Salvador, os soteropolitanos ficaram no 1 a 1 diante do Internacional.

A Voz do Esporte conta com um trio de craques para transmitir o embate, ao vivo, a partir das 17h30. Espia só. Christian Raphael está desde segunda-feira preparando suas cordas vocais para narrar este encontro. Ele terá o suporte do perspicaz Cleiton Santos nos comentários e do intrépido Fernando Sid na reportagem.



