Flamengo x Central Córdoba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Flamengo e Central Córdoba (ARG) se enfrentam em um embate inédito pela Libertadores.? As equipes fazem duelo pela primeira vez na história, nesta quarta-feira (9), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da competição continental. Na primeira rodada, aliás, a equipe carioca venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 e se tornou o atual líder do grupo, enquanto o time argentino empatou com a LDU em um jogo sem gols. Assim, espera tirar pontos do Mengo no Rio de Janeiro.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. Aldo Luiz, o tenor da locução esportiva, narra o conflito. Pedro Fut enriquece o evento com seus comentários precisos. Por fim, Júnior Azevedo trará detalhes únicos deste encontro com suas belíssimas reportagens.



