Ricardo Rocha valoriza novos talentos do Go Cup

Ricardo Rocha é embaixador do Go Cup - (crédito: Divulgação)

O Go Cup, maior torneio de futebol infantil do mundo, chega à sua 11ª edição em 2025 com expectativa de reunir até 80 mil pessoas em Aparecida de Goiânia (GO). Com mais de 300 equipes confirmadas, incluindo grandes times internacionais, a competição segue se consolidando como um verdadeiro celeiro de talentos para o futebol mundial.

O Go Cup 2025 será realizada entre os dias 12 e 19 de abril. O evento contará com times masculinos do sub-6 ao sub-13 e femininos do sub-13 e sub-15. Com uma estrutura que inclui 45 campos de futebol, a competição segue atraindo clubes e atletas de todo o Brasil e do exterior, consolidando-se como a maior vitrine do futebol de base mundial.

Embaixador do evento, o tetracampeão mundial Ricardo Rocha analisou a importância do Go Cup para a formação de novos jogadores. O torneio já teve grandes nomes do futebol atual em sua disputa, como Endrick, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e Estevão, do Palmeiras.

“Contar com um evento onde nossos talentos se reúnem e disputam entre si, com mais de 300 times de todo o Brasil e do mundo, é fundamental para que as oportunidades surjam para esses jovens. Vivemos em um país muito grande, então muitas vezes esses meninos têm o dom do futebol, mas não possuem um palco ou uma chance de mostrá-lo. Então minha expectativa é alta para a edição de 2025, tenho certeza de que teremos muitos talentos revelados para o nosso esporte. O Go Cup reúne as melhores equipes de base de todo o Brasil. Portanto, disputar entre os melhores potencializa o seu futebol, sua performance e evolução. Toda partida deve ser jogada em alto nível para alcançar a vitória”, comentou Ricardo Rocha.

