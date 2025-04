Técnico do Carabobo avalia potencial do Botafogo em hipotética disputa de LALIGA

Por ser um treinador espanhol, o comandante do Carabobo, Diego Merino, recebeu um curioso questionamento acerca do potencial do Botafogo. Após a partida onde o Alvinegro venceu por 2 a 0, na Libertadores, ele foi perguntado em qual posição ele enxergava o Glorioso em uma hipotética disputa de LALIGA.

É verdade que o profissional de apenas 36 anos fez diversos elogios a qualidade do elenco sob o comando de Renato Paiva. Entendendo que, em linhas gerais, a equipe conseguria competir “sem nenhum problema”. Com isso, evitou ser taxativo sobre um setor específico da tabela pensando no Campeonato Espanhol:

“Bem, é difícil fazer essas comparações. Sinto que o Botafogo tem um nível altíssimo individual e coletivo. Com certeza, competiria sem nenhum problema.”

Além disso, o técnico da representação venezuelana elogiou, também, a forma como sentiu a cultura do Brasil no aspecto do envolvimento com o futebol. Mesmo não tendo alcançado o objetivo do Carabobo em fazer, ao menos, um ponto como visitante frente ao Botafogo.

“Gostei muito do Brasil, de como se vive o futebol aqui, o nível que existe. Me pareceu espetacular. Pena que não deu pro grupo todo estar aqui e não termos conseguido um ponto que, para nós, seria tremendamente histórico.”

Após duas rodadas na fase de grupos da Libertadores, a equipe da Venezuela tem duas derrotas e ocupa a lanterna do Grupo A. Enquanto a Universidad de Chile está na ponta, com seis unidades, Estudiantes e Botafogo estão empatados na quantidade de pontos (três). Porém, como marcou mais gols, os argentinos são os atuais vice-líderes da chave.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.