Teria vaga no Bayern? Jornalistas opinam declaração de Lothar Matthäus sobre Neymar

A menção de Lothar Matthäus ao “showman” Neymar expandiu os horizontes e tem gerado debates a nível mundial. Em entrevista concedida à ‘TNT Sports’ nessa terça-feira (08), o campeão mundial com a Alemanha e ídolo do Bayern de Munique, foi enfático ao explicar por que, em sua visão, o brasileiro não teria espaço no clube bávaro. Segundo ele, a postura do camisa 10 não combina com a filosofia de coletividade do time. Algo que, em partes, faz sentido à analise esportiva brasileira.

A forte declaração do ídolo alemão evidentemente pautou parte do programa ‘Último Lance’, da TNT Sports, da última terça-feira (08), no Youtube. Jorge Iggor, por exemplo, analisou a fala por dois viéis: de lamentação pela imagem e de concordância com o embasamento.

“Tem embasamento, porque ele fala do aspecto técnico, de encaixe tático e de filosofia. Neymar, que é, de fato, um cara muito midiático. Se você pegar as contratações do Bayern nesses últimos tempos, não são midiáticas, né? Nem do Harry Kane. Eu entendo, assim, se você tem um perfil de contratação, você não vai sangrar esse perfil de por causa de um nome, mesmo sendo um cara extraordinário”, e completou:

“Acho que não fosse o histórico de lesões e até de questões fora de campo, talvez o Matthäus não fosse tão duro em algumas palavras. Mas, no geral, a análise talvez fosse a mesma. Eu acho uma pena um jogador com o talento do Neymar ser observado dessa forma, como um showman”, avaliou.

Concordância sobre o encaixe

Renato Rodrigues deu sequência à analise: “Assim, óbvio que a gente não consegue saber como seria. Ele escolheu se tornar um jogador popstar e tá tudo bem, mano. Cada um, cada um. O Messi prefere ficar mais low profile. Cada um com o seu cada um, cada um de um jeito. Só que pro Bayern não encaixaria. E aí eu concordo plenamente, que é cultural. Estamos falando de uma questão de cultura de clube, de país. Eu acho que não só de clube, mas a Bundesliga tem a maneira de trabalhar muito diferente das outras ligas”.

