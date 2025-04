Léo Jardim lamenta vaias da torcida do Vasco: ‘Temos confiança no professor Carille’

Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco diante do Puerto Cabello, em São Januário - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, em São Januário, a pressão sobre o trabalho do técnico Fábio Carille no Vasco segue intensa, com vaias e cobranças. Diante disso, o goleiro Léo Jardim saiu em defesa do comandante e lamentou a postura da torcida no duelo pela Sul-Americana.

“O externo a gente não pode controlar. É uma das primeiras vezes na vida que vejo um time ganhar o jogo e tomar vaia. É complicado, o externo não controlamos, o que controlamos é o que fazemos no dia a dia e o trabalho. Temos confiança no professor Carille e hoje, por mais que tenha sido um jogo difícil, conseguimos os três pontos e o objetivo que era fazer os quatro pontos e ficar na liderança (do grupo) “, afirmou, em entrevista à ESPN.

Além disso, o arqueiro reconheceu que a equipe poderia ter controlado mais o jogo para não sofrer na reta final novamente. No entanto, destacou a importância do resultado para as pretensões do Cruz-Maltino na competição continental. No momento, o time é líder do Grupo G, com 4 pontos, enquanto Melgar e Lanús têm um jogo a menos.

“É a Sul-Americana, campeonato internacional. Sabemos que é difícil. Sabemos que é briga, luta até o final. Claro que queríamos ter um controle maior do jogo, mas acho que é importante termos a condição de saber sofrer, segurar o resultado. Nos últimos jogos acabamos sofrendo mais gols, acho importante vencermos sem sofrer gols, por mais que a gente não tenha tido tanto controle no final”, salientou.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Sport, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, também em São Januário.

