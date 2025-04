Críticas à gestão da CBF resultam em afastamento de seis jornalistas da ESPN

A ESPN decidiu afastar temporariamente seis de seus jornalistas esportivos após a exibição de uma edição do programa ‘Linha de Passe‘, transmitida na última segunda-feira (07), logo após a exposição da ‘Revista Piauí’ à extravagâncias da Confederação Brasileira de Futebol. O programa abordou de maneira crítica a condução administrativa da CBF sob comando do presidente Ednaldo Rodrigues.

Foram afastados os jornalistas Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A medida foi posta em prática nessa terça-feira (08), um dia após a exibição do programa, em meio a pressões internas e externas. A ‘UOL Esporte’ apurou, ainda, que o grupo retorna às atividades na emissora já nesta quinta-feira (10).

Informações revelam que a diretoria da ESPN desconhecia por completo o teor do programa. Então, a falta de aviso prévio quanto à pauta gerou insatisfação entre os executivos da empresa, especialmente diante da repercussão provocada pelo conteúdo exibido. Diretores encararam a situação como uma quebra de protocolo gravíssima.

Até o momento, tanto a assessoria da CBF quanto da ESPN optaram por não se pronunciar publicamente sobre o ocorrido. A expectativa é de que ambas se manifestem nos próximos dias, à medida que a situação evolua.

Implicações comerciais

A situação ganhou contornos mais amplos diante do contexto comercial envolvendo a emissora e a Confederação. Isso porque, atualmente, a ESPN negocia com a CBF os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, o episódio gerou atrito, e a direção da entidade procurou a cúpula da ESPN exigindo providências. O contato culminou na decisão pelo afastamento dos comentaristas.

Mudança na bancada da ESPN

A emissora promoveu uma reformulação total da bancada na edição seguinte do ‘Linha de Passe’. Assumiram o comando do programa os jornalistas André Plihal, André Kfouri, Breiller Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. Com isso, a escala de transmissões da casa também precisou de ajuste para suprir a ausência temporária dos profissionais suspensos.

