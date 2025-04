Seleção feminina se prepara para a Copa América e fará amistoso com a França

Seleção feminina de futebol eliminou a França nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após os amistosos contra os Estados Unidos, a Seleção Brasileira Feminina enfrentará a França no dia 27 de junho, em Grenoble. Nesse sentido, o confronto faz parte da preparação das comandadas do técnico Arthur Elias visando a disputa da Copa América. O torneio acontece no Equador, de 12 de julho a 2 agosto.

O Brasil chega com moral após, na madrugada desta quarta-feira (9), vencer, de virada, os Estados Unidos, por 2 a 1, na Califórnia. Essa foi a primeira vitória das brasileiras na casa das adversárias.

Reencontro pós-Olimpíadas

Cabe destacar que o amistoso contra as francesas, no Estádio dos Alpes, será o primeiro depois da vitória histórica das brasileiras pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em agosto.

Na ocasião, Gabi Portilho anotou o gol que colocou o Brasil na semifinal da Olimpíada. Antes, o retrospecto era de sete vitórias das Les Bleues e cinco empates.

O Estádio dos Alpes foi uma das sedes da Copa do Mundo da França, em 2019. Assim, a arena tem capacidade para 20 mil pessoas e recebeu cinco jogos.

“É uma ótima oportunidade jogar contra uma seleção muito forte, como a França, fora de casa e com a torcida adversária. Será muito importante para as jogadoras jovens que temos na Seleção, que precisam passar por isso. Queremos fazer um confronto equilibrado e organizado, com o espírito e a dedicação que esse grupo tem mostrado em todos os jogos”, destacou o treinador Arthur Elias.

“O amistoso vai fechar a preparação para a Copa América, que terá enfrentamentos diferentes na maneira de jogar das seleções, mas quando enfrentamos seleções de alto nível, a gente se prepara para qualquer”, concluiu.

