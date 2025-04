Palmeiras arrecada R$ 440 milhões com vendas de jogadores em 2024: Veja números

Em 2024, o Palmeiras bateu recorde de faturamento com a venda de atletas. O clube arrecadou R$ 1,2 bilhão em receitas, sendo R$ 440,3 milhões provenientes de negociações de jogadores com clubes brasileiros e do exterior. Endrick liderou a lista como a venda mais valiosa. O jovem atacante defende o Real Madrid desde a temporada passada.

O Real Madrid comprou Endrick por R$ 172,7 milhões. Já Luis Guilherme, outra joia revelada pela Academia, foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por R$ 105,5 milhões. Os valores representam o ganho líquido do clube. A diretoria divulgou recentemente o balanço financeiro com todos os números das transferências.

Confira os valores das principais saídas do Palmeiras

Endrick: R$ 172,7 milhões (Real Madrid)

Luis Guilherme: R$ 105,5 milhões (West Ham)

Kevin: R$ 36,4 milhões (Shakhtar Donetsk)

Artur: R$ 33,2 milhões (Zenit)

Estêvão: R$ 25,6 milhões (Chelsea)

Jhon Jhon: R$ 17,2 milhões (Bragantino)

Luan: R$ 12,5 milhões (Toluca)

Rafael Navarro: R$ 10,5 milhões (Colorado Rapids)

Merentiel: R$ 6,7 milhões (Boca Juniors)

Yan: R$ 3,1 milhões (Yokohama Marinos)

Pedrão: R$ 767 mil (Portimonense)

Matheus Fernandes: R$ 669 mil (Bragantino)

Antônio Carlos: R$ 410 mil (Orlando City)

Rafael Elias: R$ 142 mil (Cruzeiro)

Kauan Santos: R$ 7,9 milhões (Shabab Al Ahli)

Breno Lemos: R$ 3,8 milhões (América-MG)

Fellipe Jack: R$ 1 milhão (Como 1907)

Daniel Júnior: R$ 535 mil (Vitória)

Pedro Felipe: R$ 470 mil (Juventus)

Vinícius Nogueira: R$ 90 mil (Vålerenga)

Ruan Ribeiro: R$ 78 mil (Valmiera)

Wendell: R$ 2 mil

Mecanismo de Solidariedade: R$ 378 mil

As negociações renderam R$ 440 milhões, o que corresponde a 35% da arrecadação total do clube no ano. O valor superou até mesmo os direitos de transmissão, que lideraram as receitas em 2023. Com isso, o Verdão faturou quase R$ 400 milhões a mais do que o previsto, encerrando o ano com um superávit contábil de R$ 198,2 milhões.

