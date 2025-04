Pedro relembra drama da lesão e celebra volta no Flamengo: ‘Retribuir com gols’

Depois de quase sete meses, Pedro está de volta ao Flamengo. Afinal, o atacante está à disposição do técnico Filipe Luís, ao se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. Ele figura entre os relacionados para o duelo com o Central Córdoba (ARG), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, pela Libertadores.

Assim, em um vídeo nas redes sociais, o jogador relembrou o drama da lesão, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro do ano passado, durante treinamento da seleção brasileira. Além disso, o camisa 9 celebrou o retorno e deve iniciar no banco de reservas, com acompanhamento e controle de minutagem.

“Foi delicado, uma situação bem difícil naquele dia, naquela noite ali. Quando eu apoiei o pé, o joelho foi para dentro e estalou. E eu me recordo que antes de ir para o treino eu escrevi num papel e deixei em cima da mesa do meu quarto. Estava escrito: “O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre”. E quando eu cheguei no treino, um treino reduzido, dominei uma bola com a esquerda, ali no pivô. Quando eu apoiei o pé, o joelho foi para dentro e estalou. Na mesma hora eu já lembrei da outra lesão e vi que poderia ser algo sério. Na mesma hora liguei para a minha esposa falando: “Pô, amor, acredito que eu tenho que operar de novo pelo que foi a lesão, pelo que os médicos estão vendo aqui”, disse.

Confiança e gratidão

Ao longo do vídeo, Pedro se mostrou grato pelo processo de recuperação e disse que espera retribuir com gols e títulos. Ele passou por cirurgia e iniciou o tratamento no Ninho na primeira semana de outubro. Nesse sentido, meses depois, começou a busca pelo condicionamento físico e tem treinado desde o fim de março.

“Com certeza veio na memória o que eu sofri lá atrás, né? No meu joelho direito. Deus continua sendo bom. O Deus que me levou para a Copa é o mesmo Deus que cuida também dessa lesão. E eu falei: “Se é isso que eu vou ter pela frente, então vamos enfrentar esse desafio. Se Ele me livrou naquela outra lesão, vai me livrar dessa também e me ajudar na recuperação”, afirmou.

“O Pedro volta bem confiante. Acredito que todo o processo de recuperação foi excelente, desde a cirurgia, passando por cada fase, cada processo, e estou muito confiante nesse retorno. Esperançoso também e espero poder retribuir com gols, com muita vontade, como sempre, e dar o meu melhor a cada dia, a cada jogo pelo Flamengo. Nação, quero agradecer a todos vocês que oraram, que esperaram a minha volta, e após os sete meses eu estou aqui de volta e espero poder conquistar mais títulos e fazer mais gols com a camisa do Flamengo. Que Deus abençoe vocês”, concluiu.

Por fim, depois de vencer o Deportivo Táchira, na Venezuela, na estreia pelo torneio continental, o Rubro-Negro busca mais um triunfo para ter tranquilidade em grupo.

