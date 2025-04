CEO do Atlético acena com vendas para ‘fechar contas’

CEO do Atlético, Bruno Muzzi indicou que o Atlético precisará vender jogadores para “fechar as contas” referentes ao ano de 2025. Vale lembrar que o Galo também tem cerca de R$ 1,4 bilhão em dívidas, de acordo com números divulgados pelo próprio Alvinegro no último mês de janeiro, um aumento de R$ 90 mi em relação ao ano anterior.

“Teremos um ano de 2025 bastante desafiador. Na segunda janela e na do fim do ano, precisamos fazer alguns movimentos (de venda) para a conta fechar. Queremos chegar no final do ano com a conta zerada. Aquilo que comprei e aquilo que vendi, tem que estar zerado. Com isso, teremos o operacional e a conta de investimentos equilibrados”, comentou Muzzi em entrevista ao podcast “Sports Market Makers”.

Aliás, o plano inicial da SAF do Atlético era de quitar completamente a dívida até 2026. Entretanto, esse prazo não será cumprido. Agora, o novo prazo estipulado é 2028, mas sem um plano definido. O aumento da dívida em relação aos últimos balanços ocorreu devido aos investimentos mais altos no futebol.

Quando (e se) o Atlético vai conseguir quitar as dívidas, ainda não se sabe, portanto. Porém, conquistar títulos é importante para o time atualmente comandado por Cuca também aumentar as receitas. O Galo está na disputa da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Brasileirão. Aliás, se vencer as três competições, o Alvinegro arrecadará cerca de R$ 150 milhões com premiações.

