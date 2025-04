Arezo aproveita chances em ausência de Braithwaite e cria dúvida no Grêmio

Arezo assume protagonismo em marcar os gols do Grêmio durante ausência de Braithwaite e cresce no conceito do técnico - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Mathias Arezo passa por um cenário de reviravolta em sua segunda temporada no Grêmio. O uruguaio teve pouca minutagem com Renato Gaúcho, mas se tornou peça importante na era “Gustavo Quinteros”. A participação em 77% dos jogos do Imortal no ano prova que o contexto é completamente distinto. Na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana, aliás, chegou ao seu sexto gol em 2025.

O atacante tem a difícil missão de brigar pela titularidade com Braithwaite, situação que lhe causou incômodo no fim da última temporada. Na ocasião, em entrevista a uma rádio uruguaia, Arezo expôs sua frustração. Inclusive, não descartou uma saída do Tricolor gaúcho. Ainda em seus primeiros momentos como técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros indicou que o uruguaio seria mais útil para a equipe durante o seu comando. O argentino cumpriu com sua promessa. Afinal, ele atuou em 14 dos 18 jogos do Grêmio no ano.

O camisa 9 esteve entre os relacionados em todos os compromissos do Imortal até aqui na temporada. Não entrou em campo em somente quatro deles, todas partidas no Campeonato Gaúcho. No caso, os embates com Caxias, São Luiz e Internacional na primeira fase do torneio, e Juventude pela semifinal. Neste período, ele marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Posteriormente, exames de imagem constataram uma lesão muscular na coxa direita de Braithwaite. O dinamarquês sentiu o problema ainda na primeira etapa do confronto com o Athletic pela segunda fase da Copa do Brasil. Na sequência, atuou no sacrifício no Gre-Nal, que definiu o título estadual. A decisão custou cara, pois agravou a sua contusão e, assim, se tornou desfalque.

Uruguaio se credencia a brigar pela titularidade no Grêmio

Arezo foi o substituto do camisa 22 na partida contra o adversário mineiro na Copa do Brasil e anotou o terceiro gol do Imortal. No intervalo em que Braithwaite sentiu a lesão e iniciou o tratamento, o uruguaio aproveitou as oportunidades. Afinal, o centroavante assumiu a responsabilidade e cresceu de rendimento. Nas últimas seis partidas, ele soma quatro gols.

Deste modo, tornou-se o vice-artilheiro do Tricolor gaúcho na temporada, atrás apenas do dinamarquês. Em 14 jogos na temporada, Arezo conta com seis gols e uma assistência. Portanto, no período em que Braithwaite não retomou suas plenas condições físicas, cria-se uma dúvida para Quinteros. Isso porque, com sua performance, o uruguaio se credencia a brigar pela titularidade com o camisa 22.

