Jornalista descreve ‘prioridades problemáticas’ de Neymar em retorno ao Santos

A dedicação demasiada de Neymar aos compromissos da Kings League Brazil, liga do qual preside um dos times, tem evidenciado críticas quanto às prioridades do camisa 10. Embora esteja afastado dos campos devido à lesão na coxa, o astro tem mantido 100% de presença e comprometimento aos jogos da FURIA FC, levantando questionamentos à sua postura.

A jornalista Alicia Klein, colunista do UOL, questionou de forma contundente as atuais prioridades do atacante. Conforme pontuado em sua coluna, o astro não esteve presente na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, mas compareceu no dia seguinte ao jogo da FURIA, realizado na Kings League Arena, em Guarulhos. Ele, inclusive, chegou horas antes ao local.

“Prioridades, não é mesmo?”, ironizou a colunista. Além de ter chegado antes do previsto, o jogador permaneceu por cerca de cinco horas no evento e até participou da roda de altinha. Há vídeos do astro discursando no vestiário e vibrando com lances da partida, que terminou com triunfo de sua equipe.

Neymar compareceu à Vila Belmiro antes do confronto contra o Bahia, porém, permaneceu apenas por cerca de uma hora e deixou o estádio antes mesmo do apito inicial. Ainda assim, sua presença repercutiu consideravelmente nas redes sociais do clube e de torcedores.

Neymar na Kings League

Em meio à recuperação, o astro tem mantido 100% de presença nos compromissos da FURIA na edição inédita da Kings League no Brasil. Na última segunda-feira, o atacante chegou ao evento por volta das 18h30, ou seja, quatro horas antes do início da partida contra o Nyvelados. O camisa 10 deixou o local por volta das 23h30.

Durante o pré-jogo, interagiu com os jogadores, discursou no vestiário e se mostrou bastante animado. Já na arquibancada vibrou com os lances da equipe ao lado de influenciadores e do também presidente da FURIA, Cris Guedes. O triunfo por 5 a 0 garantiu a invencibilidade da equipe na competição.

A presença frequente de Neymar nos eventos da Kings League, enquanto sua ausência se prolonga nos gramados pelo Santos, levanta questionamentos sobre sua real prioridade. “Sorte de todos os santistas, profissionais e torcedores, que finalmente poderão contar com sua ilustre presença”, escreveu Alicia, de forma crítica, ao mencionar a reintegração do atacante ao elenco principal.

Reintegração ao elenco santista

Apesar das críticas quanto ao foco do jogador, Neymar reapresentou-se normalmente no Santos na manhã seguinte ao evento, no CT Rei Pelé. Nos primeiros 15 minutos do treinamento, que foram abertos à imprensa, ele participou das atividades com o grupo.

De acordo com a própria jornalista, este foi o primeiro treino completo do jogador desde a lesão. A expectativa da comissão técnica é que ele esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para o confronto contra o Fluminense, marcado para o próximo domingo (13 de abril), no Maracanã, às 16 horas (horário de Brasília).

