Neymar e Soteldo não treinam no Santos e ficam na academia

Neymar e Soteldo não treinaram nesta quarta-feira (9) no Santos. Os dois ficaram na academia realizando exercícios específicos de força e não foram ao gramado do CT Rei Pelé.

Contudo, os torcedores do Peixe não precisam ficar preocupados. Afinal, a dupla, inicialmente, não preocupa para o duelo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Neymar está recuperado de problema muscular na coxa esquerda. Na última terça-feira, o camisa 10 treinou normalmente com o elenco. Já o venezuelano ficou na área interna do CT, fazendo trabalho muscular.

Já o zagueiro Zé Ivaldo esteve no campo do CT Rei Pelé. Contudo, fez uma atividade longe dos demais jogadores. O defensor ainda se recupera de uma pancada sofrida no empate com o Bahia, no último domingo.

O técnico Pedro Caixinha comandou um treino que começou com um trabalho físico. Em seguida, separou o plantel em dois grupos, com um treinamento com foco em passe, intercalado com uma parte de movimentação.

Na continuação da atividade, os atletas fizeram uma espécie de circuito, com movimentação, passe e finalização.

Na segunda parte do treino, o treinador realizou uma atividade voltada para arremates a gol, além de uma atividade tática no campo do CT Rei Pelé.

Dessa maneira, um possível Santos para enfrentar o Fluminense deve ter: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar (Soteldo); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

