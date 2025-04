No Peru, jogador morre após violento choque com o goleiro

Uma tragédia se abateu sobre o futebol peruano em razão da morte de Helar Gonzales Altamirano. O atleta que militava no Real Titan Nc morreu após ficar dois dias internado por conta de um violento choque em partida contra o Defensor Nueva Cajamarca. A saber, o confronto valia pela Liga Distrital de Nueva Cajamarca e ocorreu no último domingo (6).

Quando o jogo estava com 25 minutos do segundo tempo, Helar foi para a disputa de bola com o goleiro da equipe adversária. Infelizmente, levou a pior na jogada e sofreu um violento choque na parte da cabeça.

Tamanha foi a seriedade do caso que, logo após sua queda, o socorro adentrou o campo e o levou a um hospital da cidade de Moyobamba. Nos últimos dias, o Real Titan chegou a realizar uma campanha para arrecadação de fundos que iriam custear o tratamento de Helar Gonzales. Entretanto, após ficar dois dias internado, ele não resistiu e veio a óbito.

De acordo com o irmão da vítima, Eliceo, os médicos apontaram a causa da morte como o rompimento de uma artéria na região da cabeça. Quadro clínico esse que, tem relação direta com a violência do choque.

A saber, o corpo de Helar Gonzales Altamirano foi transportado para a região de Palestina (próxima a divisa com o Brasil), de onde era natural, e onde acontecerá tanto o velório como o sepultamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.