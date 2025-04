Conheça os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF sorteou, nesta quarta-feira (9), os 16 jogos da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. As datas dos jogos ainda não foram divulgadas, mas a CBF já anunciou que as partidas de ida devem ser realizadas entre os dias 29 e abril e 1º de maio. Já os duelos da volta são esperados para os dias 20, 21 e 22 do maio. Os mandos de campo serão sorteados ainda nesta tarde.

O único duelo entre equipes da Série A é entre o tetracampeão Palmeiras e o Ceará, que ainda busca o primeiro título. Campeão em 2023, o São Paulo pega o Náutico. Atual campeão e dono de quatro taças, o Flamengo encara o Botafogo-PB. Maior vencedor, com cinco troféus, o Cruzeiro pega o Vila Nova. Já o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, começará nova caminhada em busca de seu primeiro título de Copa do Brasil enfrentando o Central-DF.

Formato do sorteio

O sorteio, portanto, teve 32 times. Desse total, 20 começaram na primeira fase da Copa do Brasil e avançaram até aqui. Eles se juntaram a outros 12 times já classificados previamente, por diversas razões. São eles: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo, Corinthians e Bahia (Libertadores-2025); Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024) e Cruzeiro, classificado via Brasileirão 2024.

Os times foram divididos em dois potes, ordenados de acordo com o ranking de clubes da CBF. Os 16 primeiros ranqueados foram para o pote 1, enquanto os demais, portanto, ficaram no pote 2.

Veja todos os confrontos

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Athletico x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB-AL

Corinthians x Novorizontino

Red Bull Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA

