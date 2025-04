Roger pretende manter time titular do Inter na Libertadores, mas Carbonero vira dúvida

A intenção de Roger Machado para o embate com o Atlético Nacional, pela segunda rodada da Libertadores, é repetir o time titular do Inter do último compromisso. Contudo, Carbonero tornou-se dúvida, já que não participou de uma das atividades de preparação para o embate com o adversário colombiano. O clube não informou o motivo da ausência. Ou seja, a indefinição no ataque se estenderá.

Caso haja a confirmação de que o camisa 7 será desfalque, a expectativa é de que Vitinho atue aberto no ataque. Ele e Borré, que recentemente perderam um espaço entre os 11 iniciais, estiveram presentes normalmente nas atividades. Assim, há a chance da formação de uma parceria que ainda foi tão utilizada por Roger Machado nesta temporada.

No caso, entre Vitinho e Valencia. O equatoriano ganhou a vaga de Borré no time titular por desempenho consistente e decisivo. O entendimento do treinador do Colorado é que há um melhor encaixe entre o camisa 13 e Carbonero.

“A mudança foi a oportunidade que demos ao Enner, que é um jogador mais de profundidade, e aí houve a necessidade de eu optar pela entrada do Carbonero, que tem menos profundidade do que o Vitinho, mas tem um jogo de retenção de bola melhor. Aí a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola”, esclareceu Roger.

Possíveis reforços “caseiros” no Inter

Ao mesmo tempo, as características do colombiano têm uma melhor associação com Vitinho. Com isso, o provável time titular para enfrentar o Atlético Nacional é: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carbonero (Vitinho); Valencia.

Se o camisa 7 for baixa, o Internacional pode contar com o retorno de outras duas alternativas. Tratam-se de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, que foram reintegrados aos trabalhos com o elenco nesta semana. A dupla já concluiu a recuperação de lesões e estão em estágio final de transição para o campo e aprimoramento físico.

Assim, há uma esperança de que os dois estejam entre os relacionados pela primeira vez na temporada. Provavelmente, a dupla não terá condições de já atuar como titular, exatamente pelas questões físicas. Afinal, ainda não entraram em campo no ano. O Colorado encerra sua preparação para enfrentar o Atlético Nacional com um treinamento, nesta quarta-feira (09).

A avaliação do Inter é de que um triunfo é inegociável, ainda mais pelo fator casa. Até porque seu desafio é assumir a liderança do Grupo F. O adversário colombiano venceu na primeira rodada e está na primeira colocação. Vale relembrar que na primeira rodada, o Internacional empatou com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em 1 a 1. O duelo entre os gaúchos e o Atlético Nacional pela segunda rodada da Libertadores ocorrerá, nesta quinta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio.

