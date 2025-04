Goleada e estreia de Felipe ‘Maestro’: o último Flamengo x Botafogo-PB

A CBF definiu, na tarde desta quarta-feira (9), os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo, assim, vai reecontrar o Botafogo-PB após mais de 22 anos na própria competição nacional. A última vez que os cariocas e paraibanos duelam foram em 2003, quando o Rubro-Negro venceu por 4 a 1 sobre o Belo, no Estádio Almeidão, pela primeira fase do torneio.

Naquela ocasião, Felipe, que ainda não era conhecido como ‘Maestro’, estreou pelo Flamengo. A passagem do craque pela Gávea foi entre 2003 e 2004. Em 2005, ele rumou para outro rival: o Fluminense, onde permaneceu até a chegada de proposta do Al-Sadd, do Catar. Depois ainda voltaria para o Vasco e terminaria a carreira no Fluminense.

O Flamengo, afinal, não teve dificuldades para conseguir o resultado positivo. O atacante Zé Carlos foi um dos destaques do time, marcando dois gols. O Rubro-Negro dominou todo o jogo. Os jogadores cariocas tinham liberdade no meio campo, principalmente Felipe. Fernando Baiano e Andrezinho também marcaram para os cariocas, enquanto Batistinha descontou para os adversários.

Escalação do Flamengo na época: Júlio César; Alessandro, André Bahia, Fernando e Athirson; André Gomes (Fabiano Cabral), Felipe Melo, Iranildo (Andrezinho) e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos (Jean). Técnico: Evaristo de Macedo.

Agora, em 2025, o primeiro duelo será na Paraíba, enquanto a partida de volta será no Maracanã. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

Outros confrontos entre Flamengo x Botafogo-PB

Flamengo e Botafogo-PB já se enfrentaram outras quatro vezes. Dois jogos pela Copa do Brasil em 1999. No primeiro duelo, as equipes empataram por 3 a 3 na Paraíba, enquanto a segunda partida termminou com a vitória carioca por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Antes disso, os times duelaram pelo Brasileirão de 1986 e 1980. Com um triunfo para cada lado. Ao todo, são três vitórias para o Fla, um empate e apenas um triunfo para os paraibanos.

Por curiosidade, o único revés do Flamengo na história entre os clubes foi em pleno Maracanã, com um time que contava com Zico, Rondinelli, Andrade e Adílio.

