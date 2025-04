??nio, do Juventude, abre o jogo em meio à suspeita de envolvimento com apostas

Investigado por suspeita de manipulação de resultado, o atacante Ênio, do Juventude, se manifestou por meio de suas redes sociais sobre o assunto. O jogador, afinal, garantiu que não fez parte de nenhum esquema.

“Desde o início da minha trajetória no futebol, há cerca de 10 anos, sempre tive uma conduta absolutamente correta. Em minha vida pessoal, jamais me envolvi com qualquer indivíduo, grupo de pessoas ou coisa que valha, que objetivasse algo ilícito, imoral ou desabonador. Trabalhei muito ao longo desses anos para voltar a um clube de Série A. Não desperdiçaria essa oportunidade. Além disso, não decepcionaria meus companheiros e o clube que abriu as portas para mim”, afirmou em nota.

Um cartão amarelo na partida entre Juventude e Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, gerou suspeita em casas de apostas. A alegação foi de um volume anormal de palpites na punição de Ênio com um cartão amarelo.

Ênio afirmou que já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar sua “total inocência.

“Deixo claro a minha total disponibilidade em contribuir com o que for necessário para que, no mais curto espaço de tempo, eu possa voltar a desempenhar o meu ofício”, concluiu em seu pronunciamento.

Após ficar fora contra o Botafogo, Ênio foi reintegrado aos treinamentos com o restante do elenco do time de Caxias do Sul. Ele tem chance de jogar contra o Ceará, no próximo sábado, no Alfredo Jaconi.

Confira a nota de Ênio:

“Quanto às notícias veiculadas na última sexta-feira, sobre um hipotético envolvimento meu num caso de apostas suspeitas no jogo entre Juventude e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, declaro que:

– Desde o início da minha trajetória no futebol, há cerca de 10 anos, sempre tive uma conduta absolutamente correta;

– Em minha vida pessoal, jamais me envolvi com qualquer indivíduo, grupo de pessoas ou coisas que o valha, que objetivasse algo ilícito, imoral ou desabonador;

– Trabalhei ao longo desses anos para voltar a um clube de Série A. Não desperdiçaria essa oportunidade. Além disso, não decepcionaria meus companheiros e o clube que abriu as portas para mim.

Diante da gravidade das acusações, já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar minha total inocência e responsabilizar os que porventura estejam agindo de má-fé ou de forma precipitada.

Por fim, deixo claro a minha total disponibilidade em contribuir com o que for necessário para que, no mais curto espaço de tempo, eu possa voltar a desempenhar o meu ofício”

