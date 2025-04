Futebol feminino terá mais seleções que o masculino nas Olimpíadas de Los Angeles

As Olimpíadas de Los Angeles terão uma novidade importante no futebol. Pela primeira vez na história, haverá mais seleções femininas do que masculinas na disputa. Serão 16 times no torneio feminino e 12 no masculino, uma inversão em relação às últimas quatro edições, que tinham mais equipes masculinas.

O futebol feminino estreou nas Olimpíadas em Atlanta 1996 com 8 seleções e manteve esse número em Sydney 2000. Em Atenas 2004, foram 10 equipes, e, desde Pequim 2008, passaram a ser 12.

Já o futebol masculino faz parte dos Jogos desde 1900, com variações no número de participantes. O auge foi em Helsinque 1952, com 25 seleções. Desde Moscou 1980, o torneio contava com 16 equipes, número que será reduzido agora pela primeira vez em décadas.

A maior Olimpíada de todos os tempos

Com 351 disputas de medalhas e 11.198 atletas, Los Angeles 2028 será a maior edição da história das Olimpíadas. Para comparação, Tóquio 2021 teve 339 provas e Paris 2024 contou com 329.

O crescimento se deve, em boa parte, à inclusão de provas mistas, em que homens e mulheres competem juntos. Modalidades como ginástica artística, remo, tênis de mesa, atletismo e golfe ganharam novas competições nesse formato.

Além disso, haverá provas inéditas na natação (50 metros peito, borboleta e costas — para homens e mulheres), no tiro com arco composto (masculino e feminino) e na escalada esportiva (boulder masculino e feminino).

Pela primeira vez, mais mulheres do que homens

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), Los Angeles 2028 terá 5.655 mulheres e 5.543 homens competindo. Dessa forma, essa será a primeira vez em que o número de atletas mulheres será maior que o de homens em uma edição dos Jogos.

Esse número ainda pode mudar, já que o hipismo, com 200 atletas, não faz distinção de gênero. Além disso, a modalidade é a única em que homens e mulheres competem em igualdade de condições. Em Paris, por exemplo, mais de 70% dos atletas do hipismo eram homens.

Novos esportes confirmados nas Olimpíadas

Cinco novas modalidades estarão no programa olímpico: lacrosse, flag football, squash, beisebol/softbol e críquete.

Por fim, o COI confirmou que cada esporte coletivo terá seis seleções femininas e seis masculinas. Já o squash terá 32 participantes, disputando individualmente.

