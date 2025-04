Fluminense e Bragantino empatam no Brasileirão Sub-20

Fluminense e Bragantino empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (9), em partida da 5ª rodada do Brasileirão Sub-20 no CPD (Centro de Performance e Desenvolvimento) de Atibaia, que pertence ao Massa Bruta. Felipe Ramos abriu o placar para os mandantes aos 17 minutos do primeiro tempo. Já Julio Fidelis deu números finais praticamente no primeiro ato da etapa complementar.

A competição existe desde 2015 e tem o Palmeiras como maior campeão, com três taças, incluindo no ano passado. O Fluminense, por sua vez, é o primeiro campeão e buca o bicampeonato agora, dez anos depois. Já o Bragantino ainda não foi campeão.

O Brasileirão Sub-20 é disputado por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados. Assim, o Fluminense aparece justamente em 17º, primeira posição fora da degola, com quatro pontos. Já o Red Bull Bragantino é o quarto, com nove, ainda sem derrota. O Cruzeiro lidera, com 11.

O Fluminense volta a campo agora na próxima quarta-feira (16), às 15h, quando visita o Santos no CT Rei Pelé. Já o Bragantino visita o América-MG, no mesmo dia e horário, na Arena Vera Cruz.

