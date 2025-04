São Paulo encerra preparação para enfrentar Alianza Lima e tem visita ilustre no CT

O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (9) a preparação para o jogo contra o Alianza Lima-PER, na próxima quinta, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O treino do Tricolor teve uma presença ilustre. Afinal, Rafinha, que fez parte do elenco até o fim do ano passado, fez uma visita aos jogadores e comissão técnica.

Rafinha integrou o plantel do São Paulo até dezembro, quando deixou o clube e acertou com o Coritiba. Contudo, um problema extracampo envolvendo uma viagem a Munique, na Alemanha, culminou em sua rescisão de contrato com o Coxa. Agora, virou comentarista.

O técnico Luis Zubeldía não contou novamente com os meias Lucas Moura e Oscar, que seguem em recuperação de lesões. Outro que não esteve no CT da Barra Funda foi Luiz Gustavo, que ficará afastado por conta de um quadro de tromboembolismo pulmonar. Ele recebeu alta do hospital na última terça-feira e será reavaliado pelos médicos em dez dias.

Se a base que empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG for mantida, o São Paulo deve ir a campo contra os peruanos com a seguinte escalação: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Wendell (Enzo Díaz); Ferreira e Calleri (André Silva).

O Tricolor estreou na Libertadores com vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, em Córdoba. Agora, faz o primeiro jogo no Morumbis, para mais de 40 mil torcedores no estádio. Assim, a equipe precisa da vitória para chegar a seis pontos e empatar na liderança com o Libertad. Os paraguaios ganharam as suas duas partidas no Grupo D até o momento.

