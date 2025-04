Internacional x Atlético Nacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional enfrenta o Atlético Nacional, nesta quinta-feira (10), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Internacional enfrentará o Atlético Nacional em um confronto decisivo na Libertadores já na segunda rodada da fase de grupos. Isso porque o embate que ocorrerá nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pode garantir ao Colorado a liderança do Grupo F do torneio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN na TV fechada e no serviço de streaming Disney +

Como chega o Internacional

O Inter segue invicto na temporada depois de 15 partidas, com dez vitórias e cinco empates. Em seu último compromisso, os gaúchos foram predominantes ao Cruzeiro e venceram por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileiro. Já em sua estreia pela Libertadores, empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova. Assim, ocupa a segunda colocação, com apenas um ponto.

Em um primeiro momento, Carbonero tornou-se dúvida por ausência em um dos treinamentos de preparação. Apesar disso, o colombiano esteve presente na última atividade. Ou seja, uma suposta preocupação com o camisa 7 não deve se estender. Desta forma, o técnico Roger Machado provavelmente terá condições de cumprir seu planejamento de repetir o time titular que escalou no embate contra o Cruzeiro.

Como chega o Atlético Nacional

O Atlético Nacional também vive momento positivo. Isso porque se encontra na terceira colocação no Campeonato Colombiano. Inclusive, conquistou um triunfo em seu último jogo no torneio.

A propósito, na Libertadores, também fez boa estreia ao superar o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0. Com isso, logo assumiu a primeira posição do grupo. A tendência é de que o treinador Javier Gandolfi tenha a possibilidade de usar força máxima no confronto com o Inter.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO NACIONAL

2ª rodada do Grupo F da Libertadores

Data e horário: 10/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Alan Patrick, Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO NACIONAL-COL: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata e Campuzano; Hinestroza, Morelos e Cardona; Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHI) e Leslie Vazquez (CHI)

VAR: Miguel Araos (CHI)

