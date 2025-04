Marcelo Sant’Ana fala sobre pressão em Carille e reforços no Vasco

O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, falou sobre contratações do clube após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, realizada nesta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro. Mas, de acordo com o próprio, o foco cruz-maltino já é visando a janela do meio do ano, dando a entender que o clube não trará novos reforços até sexta (11), quando fecha o mercado interno.

“O foco de contratações do Vasco será na janela de meio do ano. Saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação ao mercado interno”, revelou.

LEIA MAIS: Vasco revisitará local do ‘Milagre de Ponta Grossa’; relembre

Já sobre o técnico Fábio Carille, pressionado pelo torcedor do Vasco, Marcelo foi categórico. Ele afirmou entender a pressão que o treinador sofre, lembrando da cultura brasileira em demissões e da ausência de títulos do Gigante da Colina.

“No Brasil, todos somos avaliados jogo a jogo. Em algumas situações, fazem um planejamento a longo prazo, mas é nossa cultura. Eu trabalhei em outros clubes e tive essa pressão, Fábio (Carille) também tem essa pressão. O Vasco tem sua maneira de ser. A torcida tem grande expectativa em ver o time ser campeão, desde 2016 não conquista um título, desde 2011 não ganha um título nacional. Claro que tem que ter responsabilidade na capacidade de investimento, para ser assertivo”, disse.

Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello (VEN), na última terça (8), pela Sul-Americana, a torcida do Vasco xingou Fábio Carille. Afinal, o comandante perdeu moral após o empate com o Melgar (PER) e a derrota para o Corinthians, nos jogos imediatamente anteriores ao triunfo sobre os venezuelanos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.