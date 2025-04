Neymar decide expor alguns itens como forma de rebater críticas de Neto; entenda

A relação repleta de desentendimentos entre Neymar e Neto ganhou novo capítulo nos últimos dias. Isso porque o ex-jogador voltou a criticar o astro por seu comportamento no programa “Os Donos da Bola”. Assim, um dia após os ataques, o camisa 10 do Santos fez postagens de seus itens envolvendo o super-herói “Batman”. Segundo internautas, esta atitude foi uma forma irônica de responder ao comunicador.

Neymar voltou a sofrer condenações depois do empate entre Santos e Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (6). Afinal, ainda sem condições de retornar aos gramados, o craque esteve presente na Vila Belmiro, porém não permaneceu no estádio para acompanhar o jogo.

O Neymar ta parecendo um adolescente respondendo o Neto assim kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/rFKTSVQ96e — PES MIL GRAU (@Pesgrau) April 8, 2025

Craque Neto construiu um condomínio na cabeça do Neymar kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/gBN1fSdLh8 — FUTEBOL DA DEPRESSÃO (@FUTEDADEPRESSAO) April 8, 2025

Em imagens divulgadas pelo Peixe, o camisa 10 esteve no vestiário para incentivar seus companheiros de equipe. Na ocasião, ele estava usando uma camisa exatamente do Batman. Posteriormente, Neto aproveitou tal situação para novamente criticar o craque.

“O Batman está no Santos. E o Robin? Daqui a pouco é a Mulher Biônica, o Cyborg, o Fantasma, a She-Ra? Vocês ficam pagando pau para Neymar. O cara foi de Batman, não levou o Robin, não levou a Mulher Maravilha”, alfinetou o ex-jogador do Corinthians.

Neymar retorna aos treinos no Santos

Neymar retornou às atividades com o elenco do Santos na última terça-feira (8). Ele ficou pouco mais de um mês afastado devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A comissão técnica espera contar com o camisa 10 no próximo jogo.

Na atividade desta quarta-feira (09), o astro e Soteldo fizeram trabalho somente na academia, mas não preocupam para o compromisso seguinte da equipe. O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

