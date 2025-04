Cruzeiro busca empate com Atlético e segue na liderança do Brasileirão Sub-20

Em clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (9), no Estádio das Alterosas, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. O Galo saiu na frente do placar com Louback de pênalti, mas a Raposa buscou o empate fora de casa com Cauã Baptistella.

O empate foi o suficiente para o time celeste seguir na liderança do campeonato, somando 11 pontos. Porém, até o fim da rodada, a equipe de Luciano Dias pode ser ultrapassada. Por outro lado, o Alvinegro somou seu sexto ponto na competição e agora ocupa o 11º lugar.

O jogo

O Atlético aproveitou o fator casa e iniciou a partida buscando o ataque. Porém, o primeiro gol da partida saiu apenas aos 43 minutos. Alisson Souza sofreu falta de Bruno Alves dentro da área, e Louback converteu a penalidade para os mandantes.

Já na segunda etapa, o Galo teve duas grandes chances em sequência nos primeiros minutos, mas a bola parou no goleiro Marcelo. Assim, aos oito, foi a vez do Cabuloso atacar, porém, com mais eficiência. Cauã Baptistella, então, arriscou de fora da área e acertou o ângulo para marcar um golaço. O jogo seguiu agitado, com boas chances para o dois lados, mas o placar seguiu o mesmo.

Agora, o Atlético retorna aos gramados na próxima segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), quando encara o Corinthians como visitante. Já o Cruzeiro tem compromisso marcado para quarta-feira (16), às 15h, diante do Flamengo no CT Toca da Raposa I.

