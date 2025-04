Brasil vence Chile e está na final do Sul-Americano Sub-17

Seleção Sub-17 vence de virada e vai para Copa do MundoNa noite desta quarta-feira, 9/4, o Brasil venceu o Chile por 1 a 0, com gol de Dell, jogador do Bahia. A partida foi no Estádio Olímpico, em Cartagena, na Colômbia. Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu vaga na final da competição, quando enfrentará o vencedor do jogo entre Colômbia e Venezuela, que ainda jogam nesta noite.

O Brasil fez um jogo consistente, praticamente só sofrendo um lance real de perigo — uma bola no travessão no segundo tempo. Criou várias oportunidades e conquistou uma vitória merecida. Agora, vai em busca de seu 14º título do Sul-Americano Sub-17. Além disso, já entrou classificado para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Qatar, entre os dias 3 e 27 de dezembro.

Como foi a vitória do Brasil

No primeiro tempo, o Brasil dominou as ações, criando várias chances claras, mas parando nas boas defesas de Villegas. O goleiro chileno também contou com a sorte: um chute forte de Luiz Gustavo acertou a trave. No segundo tempo, o domínio continuou, mas a bola insistia em não entrar. Até que, aos 19 minutos, Dell apareceu bem colocado e concluiu para o fundo das redes após cruzamento de Ruan Pablo.

Embora o Brasil tenha mantido uma postura dominante, o Chile teve uma grande chance para empatar. Aos 25 minutos, Molina acertou a trave. Mas o Brasil seguiu muito bem postado, segurou o resultado e ainda teve chances para ampliar. Ciente de que fez um de seus melhores jogos na competição, a equipe não venceu por mais gols por causa do excelente goleiro Villegas.

“Desde o inpicio sabíamos que o Chile viria com um ritmo forte, mas dominamos o jogo e vencemos “, disse o lateral Ângelo, ao SporTV.

