Fluminense x San José (BOL): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da estreia, Renato Gaúcho volta a comandar o Fluminense em um torneio continental. Afinal, ele foi vice da Libertadores em 2008 e treinou a equipe em dois jogos na campanha do vice da Sul-Americana do ano seguinte. Agora, Portaluppi tenta um título inédito na carreira, e o Tricolor mede forças com o San José (BOL), nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Sul-Americana.

Na primeira rodada do Grupo F, a equipe carioca bateu o Once Caldas por 1 a 0, na Colômbia, ainda sob o comando do interino permanente Marcão. O time boliviano, por sua vez, ficou no empate por 1 a 1 com o Unión Espanõla, no Estádio Hernando Siles.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (10) terá a transmissão do Paramount+ (serviço de streaming).

Como chega o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Riquelme, que teve uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Isaque, por sua vez, teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito.

Nesse sentido, Gabriel Fuentes teve lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda, enquanto o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos. Quem também estará de fora é Guga, que teve uma lesão na coxa esquerda, assim como Renato Augusto que se recupera de uma lesão no ombro esquerdo.

Como chega o San José (BOL)

A equipe lidera o Campeonato Boliviano com duas vitórias nas primeiras partidas e tenta surpreender o Tricolor. Afinal, o time carioca não perde no Rio de Janeiro em competições continentais desde 2021 (18 jogos). Assim, o técnico Dalcio Giovagnoli deve manter a espinha dorsal do time que não perdeu nos últimos jogos, com três vitórias e um empate.

FLUMINENSE X SAN JOSÉ

Sul-Americana-2025 – 2ª rodada

Data e horário: 10/4/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Ignácio) e Renê; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Lima (Lezcano); Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

SAN JOSÉ (BOL): Poveda; Ramallo, Seimandi, Michelli e Roca; Bejarano, Villamil, Arismendi, López e Calero; Becerra. Técnico: Dalcio Giovagnoli

Árbitro: Roberto Perez (PER)

Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER)

VAR: Gabriel Gonzalez (EQU).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.