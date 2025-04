Zagueiro do Carabobo sofre concussão e fraturas após choque em partida contra o Botafogo

O Carabobo informou, nesta quarta-feira (9), que o zagueiro Ezequiel Neira sofreu uma concussão cerebral e fraturas no osso temporal esquerdo e na apófise mastoide após uma forte colisão de cabeça com Mastriani, do Botafogo.

Ezequiel Neira segue sob cuidados médicos para se recuperar da lesão. O defensor argentino caiu desacordado e sangrou no gramado após o choque, que aconteceu no segundo tempo da partida disputada na última terça-feira (8), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Dessa maneira, o Botafogo utilizou as redes sociais para deixar sua solidariedade e desejou uma boa recuperação ao jogador.

“O Botafogo deseja uma pronta recuperação ao zagueiro Ezequiel, do Carabobo. Esperamos que ele possa se recuperar bem e o quanto antes. Estamos na torcida por sua melhora e retorno aos gramados”, publicou o clube.

O Botafogo deseja uma pronta recuperação ao zagueiro Ezequiel, do Carabobo. Esperamos que ele possa se recuperar bem e o quanto antes. Estamos na torcida por sua melhora e retorno aos gramados. ?????????? #BFR https://t.co/N3DG7MBZCT — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2025

O zagueiro argentino foi retirado de ambulância do estádio e passou a noite internado em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em campo, o Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.