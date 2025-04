Autor do gol que garantiu vitória do Bahia, Erick Pulga celebra: ‘Dia muito especial’

Erick Pulga marcou seu sexto gol com a camisa do Bahia - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Com gol de Erick Pulga, o Bahia venceu o Nacional-URU por 1 a 0 nesta quarta-feira (9), no Gran Parque Central, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O triunfo, aliás, foi o primeiro do Esquadrão de Aço na fase de grupos, que dormirá na liderança do Grupo F.

Após a partida, o camisa 16 analisou o resultado e exaltou a vitória da equipe fora de casa. Além disso, celebrou seu gol no torneio continental.

“Muito feliz pela partida, uma partida muito difícil, jogo muito acirrado e truncado, mas graças a Deus nós saímos com o triunfo. É um dia muito especial na minha vida, marcar gol em Libertadores é sempre especial, e hoje quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer mais um gol e ajudar com um triunfo”, disse Erick Pulga.

O Tricolor de Aço volta a campo pela terceira rodada do torneio apenas no dia 24 de abril, contra o Atlético Nacional. O confronto será às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Porém, antes, o Bahia encara três desafios pelo Brasileirão. No próximo domingo (13), encara o Mirassol em casa, às 16h, pela terceira rodada do campeonato.

