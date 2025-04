Gabriel Jesus incentiva Palmeiras no Allianz Parque em jogo contra Cerro Porteño

O Palmeiras conta com a torcida ilustre de Gabriel Jesus no confronto destta quarta-feira (9), frente ao Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela terceira rodada da Libertadores.

O atacante do Arsenal, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e passou por procidimento cirúrgico, só voltará jogar na próxima temporada europeia.

”Glória, glória, aleluia…Hoje tem torcedor especial no Allianz Parque, #FamíliaPalmeiras! As portas sempre estarão abertas, Gabriel Jesus! Minha #CriaDaAcademia!”, escreveu o clube alviverde em suas redes sociais. Jesus está fora de combate desde o dia 12 de janeiro, quando se lesionou na partida dos Guners diante do Manchester United pela Copa da Inglaterra. Na ocasião, ele levou a pior em uma dividida com o português Bruno Fernandes. Cria das categorias de base do Palmeiras, o atacante chegou à Europa em 2017 em transferência para o Manchester City pela bagatela de quase 33 milhões de euros (na época, aproximadamente R$ 122 milhões). O contrato de Gabriel Jesus com o Arsenal expira em junho de 2027. Na temporada atual, o brasileiro soma sete gols e duas assistências em 26 partidas. Glória, glória, aleluia… ???? Hoje tem torcedor especial no Allianz Parque, #FamíliaPalmeiras! As portas sempre estarão abertas, Gabriel Jesus! Minha #CriaDaAcademia! ???? pic.twitter.com/e0JaE9X3WS — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2025

