Rogério Ceni analisa vitória do Bahia na Libertadores: ‘Partida perfeita’

O Bahia venceu o Nacional-URU por 1 a 0 nesta quarta-feira (9), no Gran Parque Central, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O triunfo, aliás, foi o primeiro da equipe de Rogério Ceni, que vai dormir na liderança do Grupo F, com quatro pontos. O treinador, então, analisou o resultado após a partida.

“Importante para a história do clube, o primeiro triunfo fora do país na Libertadores. Não ganhamos de uma equipe qualquer, ganhamos de uma equipe de muita tradição. Não é fácil para ninguém vencer aqui. Um triunfo importante para o Bahia, para quem torce para o Bahia e nos apoia”, comentou Ceni.

O treinador ainda destacou a parte defensiva do time e avaliou a partida no Uruguai como ‘perfeita’.

“Claro que alguns times são mais experientes, que estiveram nos últimos anos. Nós, neste século, estamos pela primeira vez, vamos cometer mais erros. Mas hoje foi uma partida perfeita, temos que comemorar. Passar com zero foi importante. Acho que manter o zero no placar, fora de casa, em Libertadores, é algo para poucos”, analisou.

O Tricolor de Aço volta a campo pela terceira rodada do torneio apenas no dia 24 de abril, contra o Atlético Nacional. O confronto será às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Porém, antes, o Bahia encara três desafios pelo Brasileirão. No próximo domingo (13), encara o Mirassol em casa, às 16h, pela terceira rodada do campeonato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.