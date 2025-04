Nacional presta homenagem a Manga antes de enfrentar o Bahia no Uruguai

Antes do duelo contra o Bahia, pela Libertadores, o Nacional-URU homenageou o Manga, que morreu na última terça-feira (8) durante luta contra câncer de próstata. O ex-goleiro marcou seu nome na história do clube uruguaio, com a conquista de três títulos internacionais, entre 1969 e 1974.

A bela homenagem ao brasileiro contou com um minuto de aplausos e o goleiro Mejía levantando a camisa lendária do multicampeão. Além disso, muitas faixas foram exibidas no estádio. Em uma delas, dizia: “Obrigado, Manga. Ídolo Eterno”.

Passagem histórica de Manga pelo Nacional

Manga defendeu o Nacional, do Uruguai, por seis anos e conquistou uma idolatria impactante no país vizinho. Isso porque sua passagem foi vitoriosa, com três títulos internacionais. Tratam-se do Intercontinental, que representava o Mundial de Clubes, na época, além da Libertadores e a Copa Interamericana.

O goleiro também somou quatro títulos uruguaios seguidos (68/69, 69/70, 70/71 e 71/72). Portanto, para homenagear um dos maiores ídolos de sua história, o “Bolso” hasteou a sua bandeira a meio mastro, nesta terça-feira (08).

