Cruzeiro joga mal e perde para o Mushuc Runa-EQU no Mineirão

O Cruzeiro não conseguiu confirmar o favoritismo e agravou a crise na temporada. A Raposa foi derrotada pelo Mushuc Runa-EQU por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Mineirão, pela 2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Assim, se complicou na competição. Gabigol fez o gol do time mineiro, enquanto Orejuela e Bentaberry marcou para os equatorianos.

Veja a classificação da Sul-Americana!

Com o resultado, o Cruzeiro segue na lanterna do Grupo E, ainda sem pontuar. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança direto, enquanto o segundo disputa um play-off. Portanto, a Raposa se complicou. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim volta a campo no domingo (13), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Cruzeiro controla o jogo, mas sai atrás no placar

O Cruzeiro não teve vida fácil diante do modesto Mushuc Runa. O time mineiro teve 70% de posse de bola e trocou mais de 300 passes no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades claras. Assim, a equipe equatoriana se manteve viva e com o sonho de conquistar uma improvável vitória no Mineirão.

O jogo ganhou contorno dramático aos 27 minutos do primeiro tempo. Orejuela recebeu na área e finalizou duas vezes para abrir o placar para o time equatoriano. Dessa forma, o Mushuc Runa ganhou confiança e teve outras duas chances com Orejuela e Penilla, mas não aproveitou. O Cruzeiro, por sua vez, só levou perigo em chute de Wanderson, aos 31, mas não foi o suficiente.

Gabigol marca, mas Mushuc Runa surpreende

O panorama não mudou na etapa final. O Cruzeiro dominava a posse de bola, mas continuava com dificuldade para criar. Wanderson e Dudu eram acionados, mas não encontravam os companheiros em condições. Assim, a tensão subiu. Até que, aos 19 minutos, o árbitro marcou pênalti em Dudu após cinco minutos de paralisação para checar no VAR. Gabigol converteu e empatou a partida no Mineirão.

Porém, o gol do Cruzeiro não abalou o time equatoriano. Com o time mineiro buscando a virada, os espaços surgiram. Em contra-ataque, Arce encontrou Simisterra, que tentou jogada individual e conseguiu um escanteio. Na cobrança, Fabrício Bruno afastou na primeira trave, mas o sobra foi do Mushuc Runa. Após novo cruzamento, Bentaberry subiu sozinho. Assim, deu números finais ao jogo.

Cruzeiro x Mushuc Runa-EQU

Sul Americana – 2ª rodada do Grupo E

Data: 09/04/2025

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols: Orejuela, aos 27′ do 1ºT (0-1); Gabigol, aos 21′ do 2ºT (1-1); Bentaberry, aos 31′ do 2ºT (2-1)

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva, min. 35’/2ºT), Matheus Henrique (Wanderson, min. 11’/1ºT [Kaio Jorge, min. 27’/2ºT]), Eduardo e Matheus Pereira; Dudu (Rodriguinho, min. 36’/2ºT) e Gabigol (Lautaro Díaz, min. 36’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Mushuc Runa-EQU: Formento; Haquín, Quintero, Bentaberry e Mina; Dávila, Tapiero (Delgado, min. 14’/1ºT), Arce, Orejuela (Alonso, min. 26’/2ºT) e Penilla (Peralta, min. 37’/2ºT); Simisterra. Técnico: Éver Almeida

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Eduardo Britos e Juan Benítez (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões amarelos: Jonathan Jesus, Wanderson e Matheus Pereira (CRU); Arce, Dávila (MUR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.