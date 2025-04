Ríos marca novamente, Palmeiras bate o Cerro e assume liderança do grupo

O Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (09), o Verdão voltou a não jogar bem, mas bateu o Cerro Porteño, pelo placar mínimo, no Allianz Parque. Richard Ríos, que já havia marcado contra o Sporting Cristal, anotou o gol alviverde.

Com o resultado, o Verdão alcançou a terceira vitória seguida nos últimos jogos e assumiu a liderança isolada do Grupo G, com seis pontos.

Agora o Palmeiras concentra suas forças no dérbi do próximo sábado (12), contra o Corinthians, no Allianz Parque. Pela Libertadores, o Verdão volta a campo apenas no dia 24, contra o Bolívar, na altitude de La Paz. No mesmo dia, o Cerro recebe o Sporting Cristal, em Assunção.

Palmeiras não brilha, mas sai na frente

O jogo começou com um Palmeiras pouco criativo e sem encontrar muitos espaços. Logo nos minutos iniciais, Raphael Veiga, que voltava de lesão, teve que ser substituído, após choque no ombro esquerdo. Os paraguaios conseguiram subir mais e tiveram a primeira oportunidade, em chute de fora da área de Velásquez, para defesa em dois tempos de Weverton.

Mesmo sem encantar, o Verdão conseguiu abrir o marcador em sua primeira oportunidade. Facundo Torres recebeu na direita de Murilo, cruzou para Felipe Anderson ajeitar e Richard Ríos marcar, pedindo silêncio para os torcedores que protestavam contra a atuação alviverde. Na sequência, quase veio o segundo. Vitor Roque deu passe para Estêvão, que finalizou para defesa de Gatito. No rebote, o goleiro salvou em tentativa de Facundo Torres.

Verdão melhora e fica com a vitória

O Verdão começou melhor na segunda etapa e teve oportunidades para ampliar. Richard Ríos recebeu passe na entrada da área e finalizou para defesa de Gatito. Na sequência, Vitor Roque recebeu passe de Felipe Anderson e balançou as redes. Porém, o auxiliar anotou o impedimento e o VAR, após longa checagem, confirmou.

O jogo esfriou conforme o tempo passou e o Cerro até assustou, em arremate de Giménez, de fora da área, e Weverton defendeu sem problemas. Nos minutos finais, o Palmeiras tentou ampliar o marcador. As melhores chances foram com Flaco López, que recebeu na frente, mas parou, por duas vezes, em Gatito. O argentino até chegou a marcar, mas o auxiliar pegou o impedimento de Estêvão, na origem da jogada.

Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño-PAR

Libertadores – 2ª rodada do Grupo G

Data e horário: 09/04/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Púbico Total: 24.430 torcedores

Renda: R$ 2.687.501,80

Gol: Richard Ríos, 40’/1ºT (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno, 38’/2ºT), Raphael Veiga (Felipe Anderson, 11’/1ºT); Facundo Torres (Allan, 18’/2ºT), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López, 38’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO: Gatito Fernández; Alan Benítez, Velásquez, Jorge Morel e Guillermo Benítez (Daniel Rivas, 27’/2ºT); Piris da Motta (Alan Soñora, 27’/2ºT), Wilder Viera (Carrizo, intervalo), Rodrigo Gómez (Iturbe, intervalo) e Gastón Giménez; Gabriel Aguayo (Lucas Quintana, 11’/2ºT) e Jonatán Torres. Técnico: Diego Martínez

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões Amarelos: Abel Ferreira (SEP); Piris da Motta, Diego Martínez e Morel (CER)

