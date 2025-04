Pedro comemora retorno aos gramados e lamenta derrota

Pedro voltou. Sete meses após sofrer uma grave lesão no joelho direito, o centroavante retornou aos gramados na derrota para o Central Córdoba-ARG por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador celebrou o momento, mas lamentou o resultado amargo dentro de casa.

“Estou feliz pela volta, mas não foi o retorno que esperava, com uma derrota. Controlamos o jogo, mas infelizmente não fomos eficazes na frente para fazer um bom resultado. É ruim o resultado dentro de casa, mas vencemos fora também na primeira rodada. Agora é recuperar os pontos e tentar a primeira colocação na Libertadores”, disse o camisa 9.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro do ano passado, durante treinamento da seleção brasileira. O centroavante entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo no lugar de Alex Sandro, quando o Flamengo já perdia por 2 a 1. Ele, no entanto, pouco tocou na bola.

Foi a primeira derrota do Flamengo na temporada. Dessa forma, caiu a invencibilidade de 27 jogos do técnico Filipe Luís no comando. O Rubro-Negro permanece com três pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo C. O próximo compromisso será contra o Grêmio, domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.