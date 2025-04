Richard Ríos provoca torcida do Palmeiras e pede desculpas após a partida

O Palmeiras chegou a sua segunda vitória na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (09), o Verdão bateu o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pelo placar mínimo. O clube alviverde não teve uma atuação convincente, mas conseguiu alcançar a liderança do Grupo G.

Autor do gol alviverde, Richard Ríos se envolveu em uma polêmica em sua comemoração. Após marcar, o colombiano se voltou ao setor onde fica a torcida organizada do clube e fez um gesto pedindo silêncio. O volante vinha sendo alvo de críticas após falhar na final do Campeonato Paulista. Os torcedores não perdoaram de imediato, protestaram com cânticos contra o jogador e o vaiaram no retorno da segunda etapa.

Ciente do vacilo, o Ríos fez um gesto pedindo desculpas para os torcedores na segunda etapa, quando deixava o gramado. Como resposta, recebeu aplausos da arquibancada. Após o jogo, o colombiano voltou a pedir perdão para a torcida, dentro de campo e em sua entrevista, explicando a situação.

“A comemoração foi mais para os torcedores que falam eu sou de outro time, sendo que estou aqui respeitando o Palmeiras. Durante esses últimos meses eles vêm falando muito que eu não gosto desse time, que não queria estar aqui. Também é mentira, sempre dei a vida dentro de campo por esse time. Mas eu sou homem para assumir o que eu fiz, tenho que pedir desculpas sim, porque a gente é humano, a gente vai errar, mas vamos aceitar também. Como eu errei, um dia eu vou aceitar também. Isso aqui vai servir de aprendizado para mim. Mais uma vez, peço desculpas para a torcida, que sempre me incentivou, e agradecer pelas desculpas”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.