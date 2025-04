Defesa do Botafogo apresenta bom aproveitamento no início da era Paiva

Jovem xerife, Jair tornou-se dono da posição com a lesão de Bastos - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em meio a incertezas e pontos de interrogações que norteiam o início da trajetória de Renato Paiva no Botafogo, a defesa alvinegra apresenta resultados promissores para embasar o trabalho do técnico português. A frieza dos números aponta apenas um gol sofrido em quatro compromissos. Contra Palmeiras, Juventude e Carabobo, a retaguarda passou incólume. Somente a Universidad de Chile conseguiu balançar a rede. Neste recorte, o atual treinador alvinegro supera os seus colegas de profissão que passaram pelo Mais Tradicional durante a SAF.

Se o ataque foi a pauta principal nas últimas entrevistas coletivas de Paiva, na terça-feira (8), após a vitória do Botafogo sobre o Carabobo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores, o Jogada10 trouxe a retaguarda alvinegra aos holofotes e jogou luz sobre o desempenho da cozinha nestes quatro compromissos.

“O quantitativo, realmente, tem importância. Em quatro jogos, um gol sofrido somente. Isso nos deixa satisfeitos. No jogo contra o Palmeiras, o “XG” ofensivo no minuto 70 era 0,06, o que significa que o Palmeiras pouco finalizou contra a nossa meta”, ilustrou o técnico do Glorioso.

Nos quatro embates, Paiva manteve sempre o goleiro Johh, além dos zagueiros Barboza e Jair. Nas laterais, trocou Telles por Cuiabano (na esquerda) e Vitinho por Pontes (na direita) uma única vez.

Com Paiva, aliás, o Botafogo passou as duas primeiras rodadas do Brasileirão sem ser vazado, algo inédito para a equipe alvinegra na história dos pontos corridos (desde 2003).

Perdas e ganhos nas escolhas

Há, entretanto, subjetividades que podem questionar esta boa sequência do treinador lusitano. Afinal, Juventude e Carabobo, por exemplo, tiveram espaço e acertaram o travessão do goleiro John. Mais sorte que juízo? O próprio Paiva explica por que estas situações mais embaraçosas podem acontecer.

“Não há jogos sem finalizações ao gol. Concedemos de vez em quando oportunidades, pois somos uma equipe ofensiva. Colocamos muita gente no meio-campo adversário. Em vários momentos, John era o único na defesa. Não vamos abdicar de colocar gente na frente. Somos uma equipe corajosa. Caso contrário, não poderíamos estar aqui para representar este clube. O Botafogo tem uma missão que é ganhar sempre. Óbvio que, com tanto espaço que deixamos no nosso campo, basta um duelo perdido, uma saída mais rápida, uma distração e vem a outra equipe”, justificou.

Os quatro primeiros jogos dos treinadores do Botafogo na era SAF

Renato Paiva (2025) – 1 gol sofrido

Artur Jorge (2024) – 5 gols sofridos

Tiago Nunes (2023-2024) – 4 gols sofridos

Lucio Flavio (2023) – 3 gols sofridos

Bruno Lage (2023) – 5 gols sofridos

Luís Castro (2022-2023) – 5 gols sofridos

Obs: o Jogada10 não considerou os números de treinadores interinos (Cláudio Caçapa, Fábio Matias e Carlos Leiria).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.