Central Córdoba ???batiza??? feito contra o Flamengo na Libertadores

Após conseguir um triunfo de caráter histórico diante do Flamengo, pela Libertadores, o Central Córdoba não teve dúvidas em dar um nome específico de “batismo” a seu feito: o Maracanazo Santiagueño.

Os argentinos aproveitaram o contexto da vitória por 2 a 1 para reutilizar um termo que, por sinal, surgiu do outro lado do Rio da Prata. Mais precisamente, no Uruguai, em virtude da conquista da Copa do Mundo de 1950, também no Maracanã, diante do Brasil.

Já o termo Santiagueño nada mais é do que uma referência a região de onde o clube é originário, Santiago del Estero. Existente desde 1553, a cidade é historicamente conhecida como “A Mãe das Cidades”, já que foi a primeira com fundação quando da chegada dos colonizadores espanhois em território argentino.

‘Alegria para Santiago del Estero’

Na entrevista coletiva após o triunfo, o técnico Omar de Felippe, aliás, citou as origens do Central Córdoba como um dos elementos de orgulho pelo capítulo épico na história do clube. Principalmente, pelo fato de ocorrer logo no primeiro jogo como visitante na Libertadores da história do clube.

“Respondemos muito bem. É uma grande alegria para a Argentina e para a província de Santiago del Estero. Vamos aproveitar isso, é histórico para todos nós. Os rapazes estão dando tudo de si. Estamos muito felizes por eles. Queremos melhorar a cada dia e nos parecer com o que eles jogaram hoje. Temos orgulho de poder ajudar os jovens. Eles já estão fazendo isso há muito tempo”, detalhou o comandante argentino.

Neste momento, o Grupo C da Libertadores tem a LDU na liderança, com quatro pontos, e a representação argentina vem logo atrás, também com quatro unidades. Porém, com saldo de gols inferior. Completam a classificação o Flamengo, com três, e o Deportivo Táchira, lanterna da chave, com zero.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.