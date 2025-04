Cerrado recebe Corinthians em novo compromisso pela LBF

Com um terço da temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) já no passado, o Cerrado tem novo compromisso pela competição nesta quinta-feira (10/4), quando recebe o Corinthians, às 19h30, no ginásio da Asceb. A partida é um confronto direto para o time da capital federal se manter na metade de cima da tabela. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do local do jogo, enquanto a transmissão ao vivo será no canal Live Basketball BR, no YouTube.



De volta ao Distrito Federal, o Cerrado trouxe na bagagem uma vitória importante contra o Santo André, mas perdeu na sequência para o Campinas por 77 x 72. Ainda assim, a equipe segue apresentando um basquete mais encorpado, principalmente pela chegada da veterana Joice, responsável por organizar a armação. Ela é a jogadora com mais assistências na história da LBF e foi campeã quatro vezes.

Com dois triunfos e cinco derrotas, o time candango é o sexto colocado da liga, seguido logo de perto pelo Corinthians, em sétimo, dono de três vitórias e dois reveses. A diferença entre as equipes é na pontuação, já que cada partida ganha vale dois pontos e uma perdida vale um.

Por ter feito mais jogos, a equipe brasiliense está na frente, mas levar a melhor no confronto direto com as paulistas é um resultado valioso para seguir em uma boa colocação. Lembrando que as oito primeiras vão aos playoffs.

“O Corinthians é uma equipe de qualidade coletiva muito alta, mas nós estamos crescendo na competição. Viemos de um ótimo jogo contra o Campinas fora de casa e tivemos chances claras de vencer, foi definido no detalhe. Temos uma expectativa alta e, com a chegada da Joice, melhoramos a equipe em termos coletivos. As meninas estão se esforçando e se empenhando para executar o que estamos pedindo, então podem esperar um ótimo jogo equilibrado”, contou o técnico Alan Monteiro, ao Correio.

Os ingressos para a torcida acompanhar a partida custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, além da promoção de quatro entradas por R$ 20 cada.