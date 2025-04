Clubes dos Estados Unidos demonstram interesse em Jair, do Vasco

Jair em ação com a camisa do Vasco no início da atual temporada - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Diante do Puerto Cabello, a lista de relacionados do Vasco surpreendeu ao não contar com um nome importante do elenco: Jair, que está em seu último ano de contrato. O volante, então, recebeu sondagens de clubes da Major League Soccer, a principal liga dos Estados Unidos, nas últimas semanas. A informação é do portal “ge”.

Isso porque a janela de transferência do país, que será sede do Mundial de Clubes e da próxima Copa do Mundo, está aberta até o dia 23 de abril. O jogador poderá a partir do meio do ano assinar pré-contrato com qualquer equipe, visto que entrará nos últimos seis meses de vínculo e o futuro é incerto.

Diferentemente das conversas com Vegetti, Léo Jardim e Rayan, a negociação para a renovação de contrato de Jair não avançou neste primeiro trimestre. Internamente, a diretoria acredita que o atual salário do atleta é alto para o desempenho apresentado dentro das quatro linhas.

Volante busca espaço com Carille

Desde 2023 no clube carioca, o jogador foi um dos grandes investimentos no primeiros anos da SAF e chegou para ser titular. No entanto, passou um tempo como opção no banco na época do técnico Ramón Díaz.

No ano seguinte, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, no clássico contra o Flamengo no Carioca. Ele só conseguiu retornar oito meses depois, em outubro.

Por fim, nesta temporada, Jair perdeu espaço entre os titulares para Hugo Moura, sob o comando do técnico Fábio Carille. Durante a coletiva após o triunfo sobre o Puerto Cabello, o treinador respondeu, então, sobre sua opção. Em meio à uma maratona de jogos, o comandante visa rodar a equipe e utilizou o meia Benjamin Garré no confronto.

“Têm jogadores que precisam treinar. Não que estejam mal, mas que precisam mais tempo. O Garré mesmo jogou contra o Santos, no Peru (contra o Melgar) e nem foi relacionado contra o Corinthians. São jogadores que precisam ganhar força. Quando eu vejo um banco mais equilibrado, vou tirar jogadores para treinar e ter ele mais na frente mais inteiro para nos ajudar, mas todos os jogadores são importantes. Não tem jeito. Todo mundo vai jogar. Agora você não consegue treinar muito, não tem tempo. Vocês vão ver muito daqui para frente o cara jogar, e no próximo jogo não ser nem relacionado”, explicou.

