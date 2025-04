Flamengo lança novo programa de sócio-torcedor e cria duas categorias

1 – Prioridade 2 na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

2 – 65% de desconto sobre o valor da inteira;

3 – 10% da carga de ingressos reservada em sua onda de prioridade para jogos como mandante no Maracanã;

4 – Direito de contratação de até 2 convidados por R$50,00/mês cada, com compra na mesma prioridade do titular;

5 – Rating que valoriza frequência no Maracanã e tempo de permanência;

6 – Prioridade para optar pela migração para o plano Nação Maraca 1;

7 – Direito a compra do Pacote Maracanã anual.