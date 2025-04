Gatorade reúne Renato Gaúcho e Edmundo em campanha

Quase três décadas depois de protagonizarem uma das reportagens mais icônicas da ESPN, Renato Gaúcho e Edmundo voltaram à praia do Leme, no Rio de Janeiro, para reviver um dos momentos que marcaram a cultura esportiva brasileira.

Na nova campanha da Gatorade, “Se é pra valer, é valendo Gatorade”, os craques se reencontram para um duelo inédito de futevôlei, com direito à recriação da famosa matéria “Ratos de Praia”, de 1997, assinada pelo repórter Cícero Mello.

A campanha, criada pela agência ISLA Brasil, se inspira na cultura crescente entre os praticantes de futevôlei, que adotaram o Gatorade como símbolo de vitória. A bebida, afinal, se tornou uma espécie de “taça” entregue aos vencedores.

Portanto, essa simbologia guiou o reencontro entre os jogadores, que, nos anos 90, trocaram o futebol pelas areias após desentendimentos com seus respectivos clubes. No novo desafio promovido pela marca, Renato jogou ao lado de Japa, enquanto Edmundo formou dupla com Bruno Barros. A partida teve dois sets e, no fim, Edmundo levou a melhor, conquistando a taça.

Confira o vídeo da campanha

