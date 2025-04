Fluminense renova contrato do goleiro Gustavo Félix

Gustavo Félix foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, em 2024, pelo Fluminense - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC)

O Fluminense acertou, nesta quinta-feira (10), a renovação de contrato do goleiro Gustavo Félix, de apenas 18 anos. Assim, o jovem arqueiro, que foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, em 2024, assinou vínculo no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, até o fim de 2028.

“É uma sensação inexplicável renovar contrato com o clube enorme que é o Fluminense e eu me sinto muito honrado. Essa é a palavra. Só tenho a agradecer a Deus e a todo mundo que me apoia. O ano passado foi realmente muito especial e marcante na minha vida e na de todos que conseguiram conquistar dois títulos nacionais muito importantes”, disse

“Graças a Deus, tive a oportunidade de fazer a pré-temporada com a equipe profissional, o que me agregou muito aprendizado com aqueles que são nossas referências. É meu primeiro ano de Sub-20 e estou muito feliz, aproveitando as oportunidades para buscar cada vez mais espaço. Daqui para frente é só pensar em coisas grandes. Tudo no tempo de Deus”, completou.

Natural de Dourados, o goleiro tem colecionado importantes conquistas desde que chegou ao Tricolor, em 2022, quando tinha 15 anos. Dessa forma, o atleta participou da pré-temporada do futebol profissional em 2025 e, atualmente, defende o Sub-20 do clube carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.